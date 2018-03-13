Жители Сыктывкара, достигшие 14 лет, смогут выбрать, каким будет город в перспективе

Такая возможность будет предоставлена в ходе рейтингового голосования, которое состоится 18 марта в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Сыктывкарцы, которым уже исполнилось 14 лет, вместе с остальными жителями столицы Коми на пунктах сбора предложений, расположенных в 64 точках города, при предъявлении паспорта смогут подойти к волонтеру, который зафиксирует паспортные данные и выдаст бюллетень. Отметим, что паспортные данные нужны исключительно для учета принявших участие в рейтинговом голосовании и не предназначены для передачи третьим лицам.

На стендах, которые будут размещены на пунктах сбора предложений, сыктывкарцы смогут ознакомиться с пятью представленными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий и выбрать до трех из них, жители Эжвинского района – с тремя проектами и выбрать до двух из них.

Заполненный бюллетень необходимо будет опустить в урну для сбора предложений. Тем самым 18 марта жители города определят рейтинговым голосованием, какие общественные пространства будут благоустраиваться в первоочередном порядке. Получившие наибольшую поддержку проекты начнут реализовывать в этом году.

***Напомним, что 9 февраля в Сыктывкаре завершилось общественное обсуждение 12 предложенных общественных территорий, в ходе которого от жителей города поступило 29 145 предложений на предмет первоочередности благоустройства территорий. В результате общественной муниципальной комиссией были утверждены восемь общественных пространств для участия в рейтинговом голосовании 18 марта, в ходе которого горожане примут окончательное решение о приоритетности благоустройства следующих общественных территорий:

1. Стефановская площадь;

2. Городской сквер в районе улиц Старовского, Оплеснина, Парковой, Катаева (парк «Строитель»);

3. Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова: ул. Кирова от пересечения с ул. Бабушкина до ул. Горького;

4. Улица Красноборская в поселке В. Максаковка: от ул. Большой до ул. Снежной;

5. Площадь перед зданием Центрального плавательного бассейна по ул. Первомайская,74 (площадка «под часами»);

6. Слободская площадь в Эжвинском районе;

7. ул. Слободская – спуск от ул. Мира, 13 до ул. Слободская, 10;

8. Сквер по пр. Бумажников, 33.