Жители Эжвы получили ответы на вопросы по предвыборной тематике

В Эжвинском центре коми культуры состоялся круглый стол с участием представителей Совета ветеранов педагогического труда, модератором которого была депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» Наталья Логина. На встречу собралось около 40 человек.

Участники встречи обсудили тезисы, прозвучавшие во время ежегодного послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, и рассмотрели вопросы о роли информационной работы с молодежью и о значимости активной гражданской позиции на выборах.

Кроме этого, Н. Логина сделала экскурс в историю президентских выборов современной России, напомнила о том, как менялось избирательное законодательство, рассказала об особенностях выдвижения кандидатов и сбора подписей.

Также участники круглого стола получили информацию о зарегистрированных кандидатах на пост Президента России, об их биографиях и программных заявлениях, а также о нововведениях в избирательном законодательстве. В частности, особое внимание было обращено на возможность проголосовать по месту нахождения, независимо от места проживания.

По завершению мероприятия прошло праздничное чаепитие, приуроченное к Международному женскому дню.

Подобная разъяснительная встреча прошла также в Нижнем Чове в центральной городской детской библиотеке. Просветительская работа по выборной тематике в таком формате будет продолжена на территории Сыктывкара и Эжвинского района.