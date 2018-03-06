В столице Коми прошел фестиваль юных инспекторов движения

Городской фестиваль «ЮИД – вчера, сегодня, завтра», посвященный 45-летию образования отрядов юных инспекторов дорожного движения, прошел в концертном зале «Сыктывкар» по адресу ул. Бабушкина, 22. На мероприятии собрались представители отрядов, педагоги, сотрудники и ветераны службы ГИБДД.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий Козлов поздравил собравшихся с юбилейной датой и отметил большую значимость работы отрядов юных инспекторов движения, которая заключается в воспитании дисциплинированных участников дорожного движения, готовых к тому же оказать первую помощь в случае необходимости.

Также В. Козлов вручил педагогам образовательных учреждений города благодарственные письма за добросовестный труд в организации деятельности отрядов и за большой вклад в пропаганду безопасности дорожного движения.

К поздравлениям и награждению присоединились Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» Анна Дю и начальник ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару Алексей Туров.

В ходе мероприятия отряды юных инспекторов движения представили свои слоганы и выступили с творческими номерами.

Также в фойе концертного зала была оформлена стендовая экспозиция об истории создания отрядов Юных инспекторов движения, каждый желающий мог принять участие в мастер-классах, изготовить своими руками световозвращающие элементы и пряничные дорожные знаки.

*** В сыктывкарских школах создано 25 отрядов юных инспекторов движения, в которых занимается около 400 детей.

В Сыктывкаре открываются новые образовательные центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 2017 году на территории эжвинского дома-интерната был открыт стационарный автогородок с настоящими дорожными знаками, светофорами, дорожной разметкой и укомплектованным учебным классом.

На базе инновационного детского технопарка «Кванториум» действует «Автоквантум» и «Лаборатория безопасности». Ребята, прошедшие обучение в технопарке, безусловно, пополняют багаж знаний правил безопасного поведения на дороге. Современные макеты и методы обучения позволяют в игровой форме наглядно рассказать и показать необходимость соблюдения этих простых истин.