Воспитателем года в Сыктывкаре стала педагог прогимназии № 81 Александра Урюпина

Второе место в рамках городского конкурса профессионального мастерства присуждено учителю-логопеду Центра развития ребенка - детского сада № 112 Елене Устиновой, третье место заняла музыкальный руководитель детского сада №38 Маргарита Кузьмина.

Итоги конкурса были озвучены сегодня на торжественной церемонии награждения победителей и призеров, которая прошла в концертном зале Гимназии искусств им. Ю.А.Спиридонова. В этом году муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России-2018» прошел в Сыктывкаре в двадцать третий раз под эгидой празднования 100-летия дошкольного образования города.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий Козлов поздравил педагогов с успешным прохождением конкурсных этапов и с наступающим Международным женским днем, выразил благодарность представительницам отрасли дошкольного образования за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в деле воспитания подрастающего поколения города.

В конкурсе приняли участие 15 педагогов по итогам конкурсного отбора внутри образовательных учреждений. В рамках очного тура, который проходил на базе столичного детсада № 53, участники конкурса представили свои «визитки», где рассказали о себе, о работе в дошкольных учреждениях и своих маленьких воспитанниках.

Также конкурсанты представили на суд жюри педагогический опыт в формате творческой презентации, провели мероприятия с детьми на базе учреждения дошкольного образования, продемонстрировали на мастер-классе для коллег-педагогов эффективные приемы, методы, технологии обучения и развития детей.

Дополнительным этапом конкурса в этом юбилейном для дошкольного образования году стало проведение круглого стола на тему «Мой детский сад в истории Сыктывкара».

Оценивали конкурсные мероприятия на протяжении всех этапов компетентное жюри, куда вошли специалисты в области дошкольного образования, представители профильных учебных заведений и общественных организаций.

*** Напомним, что цель конкурса «Воспитатель года» – выявить творчески работающих педагогов, имеющих высокий профессиональный рейтинг в педагогическом коллективе, среди детей, родителей, а также распространить педагогический опыт, повысить престиж труда работников дошкольных образовательных учреждений.