Управляющая компания должна навести порядок с выставлением счетов на Промышленной, 15

К такому выводу пришли члены рабочей группы по контролю за маневренным жилфондом администрации Сыктывкара в ходе рейда на Промышленной, 15, выявив недочеты в обслуживании дома управляющей компанией.

Для мониторинга на постоянной основе состояния маневренного жилфонда столицы Коми по поручению главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Валерия Козлова минувшим летом сформирована постоянная рабочая группа. В нее вошли представители управлений ЖКХ, управления муниципальным имуществом, а также – городского жилищного центра и центра «ЖКХ Контроль».

Особое внимание рабочая группа уделяет зданию по ул. Промышленная, 15. Это самый крупный объект маневренного жилфонда города, где проживает свыше сотни человек, сообщает «Комиинформ». В течение этих девяти месяцев впервые за десяток лет в этом доме рабочей группой наведен порядок с оформлением договоров на право проживания, а также ведется работа по приведению в нормативное состояние жилых помещений и мест общего пользования.

По просьбам жильцов сменилась управляющая компания, которая уже выполнила основные поставленные перед ней задачи – вывезено 85 кубометров мусора, заменена сломанная сантехника, с привлечением волонтеров произведен субботник, в рамках которого отмыты запущенные душевые и туалетные комнаты.

«Мы по несколько раз в месяц приезжаем на Промышленную – осматриваем состояние дома, общаемся с жильцами, чтобы в оперативном режиме решать текущие задачи. В рамках нынешнего рейда убедились в том, что всеми коммунальными ресурсами жильцы обеспечены. Свет, вода, отопление подаются. Несмотря на сохраняющиеся долги ввиду многолетней неуплаты ЖКУ гражданами», - отметила и.о директора ГЖЦ Елена Щербина.

Член рабочей группы Дарья Шучалина, возглавляющая центр «ЖКХ Контроль», добавила, что по ходу нынешнего актирования объекта выявлены недочеты в работе управляющей компании. «В частности, следует обеспечить уборку кровли от снега и сосулек. А главное – навести порядок с выставлением счетов, поскольку несколько человек нам пожаловались, что не могут оплатить квитанции, так как в них указаны имена соседей. С этой путаницей мы поручили управляющей компании разобраться в ближайшие недели, чтобы платежные документы в конце марта люди получили правильные», - отметила Дарья Шучалина.

Управлению ЖКХ по итогам рейда поручено проконтролировать решение всех вопросов.