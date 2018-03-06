В рамках проекта «Народный бюджет» в Сыктывкаре обустроят социально значимые объекты

Инициативы жителей Сыктывкара вошли в число 125 проектов-победителей отбора по числу набранных баллов. Напомним, проект «Народный бюджет» был инициирован в 2016 году Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.

Три сыктывкарских проекта получат на реализацию инициатив 1 075 880 рублей, из них из республиканского бюджета – 893 300 рублей, из местного – 172 580 рублей.

В местечке Заречье появится детская площадка с игровыми элементами. В Эжвинском центре коми культуры будет сделан ремонт помещений с последующим оформлением в национальном стиле, а в рамках проекта «Доступный мир библиотек» будет отремонтирована входная группа Центральной детской библиотеки «Алый парус» по Школьному переулку, 13 и установлен пандус для маломобильной категории населения.