Отключение холодного водоснабжения

Управление по делаи ГО и ЧС информирует, что сегодня проводятся работы на сетях водоснабжения в г. Сыктывкаре. Без холодного водоснабжения будут дома по адресам:

Колхозная 99,95,56,54,52А,52/2,52,50/2,50,48,60,62,125,123,

Сысольское ш.39,45,45/7,47,49,49А,51,51/1,55,57,61,63,72/1,72/2,74,74А,76,76,78,80,82;

1-я Новосельская 11А,5,17,19, Железнодорожная 20,21,22,23,

Лесопарковая 19,19/2,21,21/3,23,23/1,23/3,27,29,32/3,33,36,36/1,38,38/2,49,50/6,53,61,63/1

,65,65,65/1,67; Можжевельная 2,3А,

Морозова 117А,119,121,123,123/3,127,129,131,133,135,137,139,141,142/1,142/2,143,

145,147,149,151,153,155,156,156/1,156/2,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,

168 (д/сад №117),168/1,169,169/1,170,172,173,173/1,177,179,181,182,183,185,186,187, 189,191,192,193,

194,197,200,201,203,205,

Пришкольная 22, Пушкина 136,138,140,141,141/1,143/1,145;

Станционная 108,110,112/1,128,130,130/1,134,134/1,138,144,148,156,156А,21/1,22,23,

24,25,26,27,28,28А,30,31,32,33;

Сыктывдинская 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,15,16,17,18,19,21,23;

Уездная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,18,20;

Ярославская 5,10,11,11/1,14/1,18,18/1,20;

Село Выльгорт,

Просим извинения за предоставленные неудобства.