В администрации Сыктывкара состоятся общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы

12 апреля 2018г. в 15.00 ч. в администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.317 состоятся общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы - материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаемых на территории Республики Коми лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2018-2019 года.

Заказчик общественных слушаний - Управление охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Республики Коми, (ул.Интернациональная,108 а,г.Сыктывкар, (8212) 20-15-30).

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы находятся в свободном доступе у заказчика общественных слушаний.

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования уведомления о проведении общественных слушаний предложения, рекомендации и замечания в письменной форме надлежит направлять по адресу: ул.Интернациональная,108 а, г.Сыктывкар, почтой, лично или на электронный адрес a.s.klimov@minpr.rkomi.ru.