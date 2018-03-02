Сыктывкарцев на Проводах Зимы ждут сюрпризы

4 и 18 марта в рамках проведения Дней микрорайонов запланированы развлекательные мероприятия для жителей Сыктывкара и гостей столицы республики.

К примеру, с 12.00 до 13.00 на восьми площадках города одновременно пройдет викторина «Знатоки». Самые активные её участники смогут продемонстрировать знания в области народных традиций, фольклора и краеведения и получить призы.

По информации организаторов, викторина пройдет в два этапа.

Первый этап – отборочный, в котором участвуют все желающие, отвечая на вопросы ведущего. Участник, правильно ответивший на вопрос ведущего, получает право на участие во втором этапе викторины.

Второй этап викторины – блиц – турнир будет проведен среди участников, которые правильно ответят на вопросы ведущего в отборочном этапе. За каждый правильный ответ участник получит жетон, которые в конце викторины суммируются.

Результаты будут подведены в конце викторины. Выиграет тот участник, который набрал самое большое количество жетонов.

4 марта победителям викторины будут вручены наборы посуды, 18 марта - бытовая техника. Для всех остальных участников предусмотрены полезные в быту поощрительные призы.

В целом, 4 марта в день Проводов Зимы и 18 марта в День микрорайонов Сыктывкара на 8 площадках возле средних школ №43 (ул. Петрозаводская, 44), №21 (ул. Красных партизан, 68), №24 (ул. Морозова, 175), в Нижнем Чове на территории школы №11 (ул. Магистральная,13), а также у здания Дворца творчества детей и учащейся молодежи, в Лесозаводе у спортивной школы по футболу (Спортивно-концертный центр, ул. Школьная,13), в Эжвинском районе – на Слободской площади (ул. Мира 10/1) и в парке по ул. Славы, развернутся гулянья с 10.00 до 16.00. Горожан и гостей столицы Коми 4 и 18 марта ждут концертные программы, спортивные забавы, игровые эстафеты, розыгрыши призов и многое другое.

Фото из архива.