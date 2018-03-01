4 марта в Сыктывкаре будет организован флешмоб «Зиму провожаем – Весну встречаем!»

Акция с участием всех желающих стартует в 13.20 на площадке перед Дворцом творчества детей и учащейся молодежи (ул. Орджоникидзе, 21) в рамках празднования Проводов Зимы и реализации 4 и 18 марта 2018 года проекта «Дни микрорайонов».

Развлекательные мероприятия начнутся с 11 часов и продолжатся до 15 часов. «Изюминкой» площадки, по мнению организаторов, станет выступление кукольного театра, который покажет юным сыктывкарцам и их родителям театрализованную игровую программу «Сказка о потерянном времени».

Также в этот день запланированы выступления свыше 10 творческих коллективов и солистов Дворца творчества детей и учащейся молодежи в рамках концертной программы «Кабы не было Зимы». Помимо этого, пройдет спортивная разминка «Танцевальный калейдоскоп», хороводные игры. Будут работать пункт здоровья, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, викторина «Знатоки», выездная торговля.

Также силами сотрудников Дворца творчества детей и учащейся молодежи 4 и 18 марта будут организованы развлекательные мероприятия в Нижнем Чове (ул. Магистральная,13) у средней школы №11.

*** 4 марта в день Проводов Зимы и 18 марта в День микрорайонов Сыктывкара на 8 площадках возле средних школ №43 (ул. Петрозаводская, 44), №21 (ул. Красных партизан, 68), №24 (ул. Морозова, 175), в Нижнем Чове на территории школы №11 (ул. Магистральная,13), а также у здания Дворца творчества детей и учащейся молодежи, в Лесозаводе у спортивной школы по футболу (Спортивно-концертный центр, ул. Школьная,13), в Эжвинском районе – на Слободской площади (ул. Мира 10/1) и в парке по ул. Славы, развернутся гулянья с 10.00 до 16.00. Горожан и гостей столицы Коми 4 и 18 марта ждут сюрпризы, концертные программы, спортивные забавы, игровые эстафеты, розыгрыши призов и многое другое.