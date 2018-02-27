Доверенное лицо Президента РФ, Председатель Росуглепрофа Иван Мохначук встретился с общественниками и ветеранами столицы республики

В городском Центре коми культуры член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель Комиссии по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению Общественной Палаты России, доверенное лицо В.В. Путина Иван Мохначук рассказал участникам встречи об актуальных инициативах и проектах, реализуемых Общероссийским народным фронтом в Республике Коми, а также о своей деятельности в качестве члена Общественной палаты РФ.

Также активисты обсудили вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации в регионе. В частности, особое внимание И. Мохначук уделил приоритетной теме привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для развития бизнеса в городе и в регионе в целом.

Кроме этого, общественники получили подробные разъяснения о назначении социальных пособий, о компенсационных выплатах работающим пенсионерам и детям войны, а также о пенсионной реформе, тарифах ЖКХ.

Иван Мохначук подробно ответил на вопросы участников встречи. Также И. Мохначук встретился с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации «майских» указов, прошел обмен мнениями по проведению Года добровольца и развития лесного кластера.

В ходе своей поездки Иван Мохначук посетит Воркуту, Инту и Ухту.

*** Иван Иванович Мохначук родился в 1957 году в Инте. Трудовую деятельность начал в качестве электрослесаря на шахтах производственного объединения «Интауголь». В 1989 – 1991 гг. председатель Интинской ассоциации профорганизаций работников угольной промышленности. С 1991 г. заместитель, с 1998 г. – председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа).