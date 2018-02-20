В преддверии Дня защитника Отечества в Сыктывкаре прозвучали военные и патриотические песни

Гала-концерт открытого городского фестиваля патриотического творчества молодежи «Муза Отечества» прошел в концертном зале «Сыктывкар» по адресу ул. Бабушкина, 22, где собрались ветераны и труженики тыла, студенты, школьники и педагоги.

Мероприятие стало финальным аккордом в проведении месячника спортивно-патриотической работы и было посвящено Дню защитника Отечества, 75-й годовщине победы в Сталинградской битве и 100-летию со дня образования военных комиссариатов.

Собравшихся на концерте поприветствовал глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий Козлов, который выразил слова глубокого почтения и уважения ветеранам и поздравил с Днем защитника Отечества.

Также В. Козлов поблагодарил артистов за их мастерство и творческий подход и отметил, что конкурсной комиссии фестиваля было непросто определить лучшие номера.

На гала-концерте с концертными номерами выступили вокальная группа ансамбля песни и танца «Дружба», спортивный клуб акробатики «Королева риска», образцовый ансамбль народного танца «Шондi», ансамбль «Коми сьылан», студия эстрадного вокала «Ника», исполнители Ольга Рочева, Ксения Дементьева, Денис Волченко, Елена Лодыгина и Евгений Гаврилов.

По итогам фестиваля призовые места распределились следующим образом:

В номинации «Эстрадный вокал» в возрастной категории 14-17 лет:

I место Волченко Денис (ГПОУ «Колледж искусств Республики Коми»)

II место Кузнецова Галина (МАОУ «Технологический лицей»,

руководитель — Долбешкина Елена Германовна)

III место Штралер Олеся (МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», руководитель — Синявская Ольга Николаевна).

В возрастной категории 18-35 лет:

Гран-при Дементьева Ксения (ГПОУ «Колледж искусств Республики Коми», рукововодитель — Иванова Ирина Юрьевна)

I место Канева Екатерина («Центр дополнительного образования №21 «Вдохновение», Студия эстрадного вокала «Весна», руководитель — Шнейгельбергер Екатерина Александровна)

II место 1. Чупрова Елизавета (ГПОУ «Колледж искусств Республики Коми», рукововодитель — Иванова Ирина Юрьевна)

2. Рочева Ольга (ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», руководитель — Иванова Ирина Юрьевна)

III место 1. Исаков Алексей (ГПОУ «Колледж искусств Республики Коми», рукововодитель — Иванова Ирина Юрьевна)

2. Модянова Дарья (Студия эстрадного вокала «Мелодия», руководитель - Никулина Мария Андреевна)

В номинации «Ансамбли» в возрастной категории 14-17 лет:

I место Образцовый детский вокально-эстрадный ансамбль «Цветик-Семицветик» (МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», руководитель — Синявская Ольга Николаевна)

III место Хоровой коллектив Образцового детского коллектива ансамбля песни и танца «Дружба» (МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи», руководитель Барашова Лилия Вагизовна).

В возрастной категории 18-35 лет:

I место Квартет студии эстрадного вокала «Весна» (Геллерт Диана, Яковлева Алеся, Шайдурова Елена, Канева Екатерина) («Центр дополнительного образования №21 «Вдохновение», Студия эстрадного вокала «Весна», руководитель — Шнейгельбергер Екатерина Александровна)

II место Студия эстрадного вокала «Ника» (Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова», руководитель — Иванова Ирина Юрьевна).

В номинации «Хореография» в возрастной категории 14-17 лет:

I место Образцовый ансамбль народного танца «Шондi» (МАУДО «Школа искусств»)

II место Хореографический коллектив «Май» («Центр дополнительного образования №21 «Вдохновение», руководитель Хохлов Виктор Викторович).

В номинации «Хореография. Спортивный танец» в возрастной категории 14-17 лет:

I место Спортивный клуб акробатики «Королева риска» (МУ ДО «Центр детского творчества» Руководители: Тельтевская Татьяна Васильевна, Абдуллаева Арина Олеговна, Бабаева Анастасия Константиновна).

В номинации «Хореография. Народный танец» в возрастной категории 18-35 лет:

I место Народный ансамбль народного танца «Зыряночка» (МАУК «ЦДК «Октябрь», руководитель — Матросова Людмила Михайловна)

II место Народный ансамбль эстрадного танца «Сполохи» (МАУК «ЦДК «Октябрь», руководитель — Бондаренко Марина Владимировна)

II место Ансамбль «Фаэтон» (ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», руководитель — Виноградова Наталья Брониславовна).

*** В конкурсных просмотрах фестиваля «Муза Отечества» приняли участие исполнители и творческие коллективы учебных заведений города, среди которых Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкарский лесной институт, Колледж культуры, Колледж искусства, школы и гимназии столицы Коми. Всего в конкурсе приняло участие более 300 человек.