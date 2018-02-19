В Сыктывкаре пройдет турнир по игре «Вышибала»

По информации Центра спортивных мероприятий Сыктывкара,

на спортивной площадке школы № 35 по ул. Пушкина, 75 в Сыктывкаре 24 февраля пройдут соревнования среди дворовых команд по игре «Вышибала». Турнир состоится в двух возрастных категориях: 12-14 лет и 15-17 лет.

«Вышибала» напоминает школьную игру «Снайпер». На поле находятся шесть человек, допускаются запасные. Отличие от «снайпера» в том, что «выбитый» игрок уходит с поля, а не попадает в «плен».

Соревнования станут своеобразным превью к ежегодной городской спартакиаде дворовых команд. Напомним, она проходит с марта по сентябрь и включает в себя девять видов спорта, которые проводятся на универсальных спортивных площадках образовательных организаций и дворовых спортивных площадках Сыктывкара как зимой, так и летом. В 2018 году участники будут соревноваться в хоккее, регби, флорболе, настольном теннисе, волейболе, стритболе, баскетболе, мини-футболе и футболе. В июле для дворовых команд пройдет фестиваль «Жаркие игры», на котором представлены практически все летние виды. Закрытие сезона, которое сопровождается такими экспериментальными видами как волейбол на простынях состоится в сентябре.

Начало соревнований в 12.00. Заявки на участие принимаются в городском Центре спортивных мероприятий по ул. Первомайской, 74 (вход с торца здания), по телефону 200-164 либо по электронной почте csmsykt@mail.ru.