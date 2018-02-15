В Сыктывкаре идет подготовка к проведению Широкой Масленицы

Праздничные гуляния традиционно развернутся на Стефановской площади столицы Коми, в Эжвинском районе и поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ.

В ходе праздника на главной площади Сыктывкара запланировано проведение конкурса «Чучело Масленицы – 2018». В администрацию города уже поступило около 30 заявок от дошкольных, образовательных учреждений города, а также учреждений культуры. Победителей будет отбирать жюри, причем в этом году на чучелах Масленицы не будет обозначено учреждение, его представившее для обеспечения прозрачности и объективности оценки. После подведения итогов конкурса запланировано сжигание главного чучела Масленицы.

На Стефановской площади также будут организованы спортивные эстафеты, фотозоны, карусели, игровые площадки, выездная торговля. Не оставит равнодушными горожан и аттракцион, в ходе которого самые смелые и выносливые смогут добраться до верхушки столба и получить призы.

В настоящее время коммунальными службами города ведется подготовка к мероприятию. Во время проведения праздника будет обеспечено дежурство сотрудников правоохранительных органов и медиков.