В Сыктывкаре открыли новый учебный корпус школы № 30 на 250 ученических мест

В здании по улице Емвальской, 19 будут размещены учебные классы для младших школьники, что позволит разгрузить основное здание школы и практически полностью ликвидировать в ней двухсменный режим обучения.

Переоборудование здания бывшего коррекционного дома обошлось региональному и местному бюджету в 39 миллионов рублей. Здесь отремонтировали кровлю, системы отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации, установили новые окна. Произведены отделочные работы и монтаж систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации.

Приобретено технологическое оборудование для пищеблока и мебель, закуплено учебно-лабораторное, школьное и спортивное оборудование, компьютерная техника и наглядные пособия.

«Сыктывкар первым показал результаты в реализации приоритетного проекта по созданию новых учебных мест. Здесь не просто созданы дополнительные места для школьников, здесь сформирована современная образовательная среда, отвечающая всем необходимым требованиям, чтобы школа могла продолжать успешно развиваться и повышать качество образования», - отметила заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

В свою очередь мэр Сыктывкара Валерий Козлов поблагодарил Правительство Республики Коми, преподавателей, родителей учеников, представителей подрядной организации за совместную работу, которая позволила открыть новый корпус школы в срок.

«Мы присутствуем на историческом событии, так как последний раз в Сыктывкаре открывали новую школу в далеком 1993 году. Сегодня мы даем старт решению приоритетной задачи по ликвидации второй смены в наших школах», - отметил В. Козлов.

К поздравлениям также присоединились депутат Государственного Совета Республики Коми Владимир Жариков и директор школы Валентина Громова. После торжественной части директор учреждения провела для почетных гостей экскурсию по новому корпусу школы № 30.

12 учебных классов уже готовы принять в своих стенах учеников. Каждый кабинет оснащен интерактивным программным аппаратным комплексом Smart, электронным образовательным комплексом, многофункциональными устройствами, документ-камерой.

Оборудовано 5 специализированных учебных кабинетов для занятий исследовательской деятельностью, оснащенных наборами для экспериментирования, микроскопами и микропрепаратами, металлическими конструкторами.

Для игр на развитие логических операций и стратегического мышления предусмотрены головоломки, набор по основам проектирования и моделирования. Предусмотрено современное оборудование для занятий робототехникой, организации соревнований роботов и занятий конструированием.

Оснащены по современным требованиям кабинеты иностранного языка, музыки с цифровым пианино, приобретено оборудование для проведения спортивных занятий. В школе есть библиотека, кабинет врача, прививочная и современная столовая. Имеется два мобильных городка для изучения правил дорожного движения.