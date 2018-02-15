К участию в конкурсе творческих идей по благоустройству общественных территорий города подключилась Эжвинская художественная школа

На конкурс детских рисунков «Создадим красоту вместе» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» представили свои работы 45 учеников школы в возрастных категориях 8-12 и 13-16 лет.

В большинстве работ школьников отражены идеи благоустройства Эжвинского района. В частности, работы были посвящены Слободской площади и скверу за домом по ул.Мира, 4. Юные сыктывкарцы предложили оригинальное оформление зон семейного отдыха, игровых площадок, а также представили на суд жюри эскизы арт-объектов. Помимо учеников художественной школы, в конкурсе приняли активное участие и преподаватели школы.

По решению конкурсной комиссии в категории от 8 до 12 лет была отмечена самая юная участница конкурса – 9-летняя Анастасия Курганская. Также лучшими в младшей возрастной категории признаны работы Натальи Юрковой и Алины Собяниной.

В категории от 13 до 16 лет 1 место заняла Екатерина Гудзь, второе место присудили Семёну Кочанову, третье - Виктории Лёвкиной.

Помимо рисунков ребята предоставили на конкурс 4 макета из картона, бумаги и других материалов. Жюри единогласно решило отметить специальным призом макет десятилетней Олеси Хотемовой.

По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы, а лучшие рисунки оформлены на выставке в фойе школы с одноимённым названием «Создадим красоту вместе».

Фото работ можно увидеть в официальном сообществе мэрии "Вконтакте".

*** Напомним, участникам конкурса предлагалось представить свое видение благоустройства следующих территорий:

1. Площадка перед зданием плавательного бассейна по ул. Первомайской,74. Предлагается проведение работ по благоустройству в соответствии с новой общей идеей с применением обновленных элементов городского дизайна, малых архитектурных форм.

2. Соборная площадь перед Свято-Стефановским собором по ул. Свободы – Ленина. Проведение работ по благоустройству в соответствии с новой общей идеей с применением обновленных элементов городского дизайна, малых архитектурных форм.

3. Стефановская площадь. Установка новых скамеек и урн в парковом стиле, замена светильников торшерного типа на новые.

4. Городской сквер в районе пересечения улиц Бабушкина и Интернациональная. Установка новых скамеек и урн.

5. Сквер по ул. Димитрова около домов №№ 46,50,52. Предлагается устройство дренажной системы, асфальтирование покрытия тротуарных дорожек, проведение работ по санитарной рубке (обрезке) зеленых насаждений, озеленение, оборудование детской площадки дополнительными элементами.

6. Городской сквер в район улиц Старовского, Оплеснина, Парковая, Катаева (парк «Строитель»). Асфальтирование покрытия тротуарных дорожек, внутреннее освещение территории парка, установка новых скамеек и урн, оборудование детской игровой площадки, спортивной площадки, оборудование беговых и велосипедных дорожек, площадки для выгула собак.

7. Общественный парк культуры и отдыха им.С.М.Кирова: ул. Кирова от пересечения с ул.Бабушкина до ул.Горького. Монтаж светильников торшерного типа, устройство карманов для установки новых урн и скамеек в парковом стиле.

8. Улица Красноборская в поселке Верхняя Максаковка: от ул. Большой до ул.Снежная. Обустройство пешеходной зоны.

И в Эжвинском районе:

1. Слободская площадь. Озеленение, освещение, установка новых скамеек и урн.

2. Тротуар на спуске с улицы Мира до ул. Слободской. Замена асфальтового покрытия и установка перил для маломобильных групп.

3. Сквер вдоль дома по ул.Бумажников, 33.

4. Сквер за домом по ул.Мира, 4.