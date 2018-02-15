В Сыктывкаре дан старт городскому конкурсу «Воспитатель года – 2018»

Состязание в профессиональном мастерстве среди работников дошкольного образования проходит с 15 февраля по 5 марта 2018 года под эгидой 100-летия отрасли.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий Козлов поприветствовал конкурсантов и отметил, что презентация новых наработок и проектов в формате конкурса позволяет состоявшимся педагогам подтвердить свой уровень профессионализма, продемонстрировать достигнутые результаты многолетнего труда, а молодым – получить богатый опыт для дальнейшего роста. Также В. Козлов пожелал всем конкурсантам успешно пройти все этапы конкурса, а жюри - быть беспристрастными и справедливыми.

В конкурсе принимают участие победители или призеры конкурсов профессионального мастерства внутри образовательных учреждений. В рамках очного тура, который прошел сегодня на базе столичного детсада №53, 15 участников конкурса представили свои «визитки».Творчески, с любовью к выбранному делу жизни они рассказали о себе, о работе в дошкольных учреждениях и своих маленьких воспитанниках. Также конкурсанты должны представить педагогический опыт в формате творческой презентации, провести мероприятия с детьми на базе учреждения дошкольного образования, продемонстрировать на мастер-классе для коллег-педагогов эффективные приемы, методы, технологии обучения и развития детей.

Оценивать конкурсные мероприятия на протяжении всех этапов будет компетентное жюри, куда вошли специалисты в области дошкольного образования, представители профильных учебных заведений и общественных организаций.

Дополнительным этапом конкурса в этом юбилейном для дошкольного образования году станет проведение круглого стола на тему «Мой детский сад в истории Сыктывкара».

5 марта 2018 года в концертном зале «Сыктывкар» по адресу: ул. Бабушкина, д.22 пройдет закрытие конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2018» и награждение победителей конкурса.

*** Напомним, что цель конкурса «Воспитатель года» – выявить творчески работающих педагогов, имеющих высокий профессиональный рейтинг в педагогическом коллективе, среди детей, родителей, а также распространить педагогический опыт, повысить престиж труда работников дошкольных образовательных учреждений.