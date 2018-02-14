В Общественной палате Коми состоялась прямая линия по вопросу качества уборки снега

На прямую линию поступило свыше 40 сигналов из городов и районов республики, в том числе из Сыктывкара, Ухты и других городов и районов Коми.

На вопросы жителей ответили заместитель начальника управления ЖКХ администрации столицы Коми Аркадий Горбицкий, представитель Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Александр Зверев, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Республики Коми Сергей Белов и руководитель рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Коми Валентина Анфилатова.

Прямую линию провела руководитель постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ Общественной палаты региона Дарья Шучалина, возглавляющая центр "ЖКХ Контроль".

Жалоб на расчистку проезжих частей города практически не поступило, в основном вопросы касались уборки снега во дворах. Звонившие сообщали о том, что управляющие компании не предоставляют дворников, чистят только тротуары или не вывозят снег, который скапливается во дворах и мешает проезду транспорта.

Жителям Сыктывкара порекомендовали, что в случае, если управляющая компания или товарищество собственников жилья не выполняют надлежащим образом договорные обязательства по наведению порядка во дворах, собственникам следует подать заявку в обслуживающую компанию с просьбой почистить снег. Если в течение недели изменений не происходит, то необходимо направлять жалобы в надзорные органы, а именно в Государственную жилищную инспекцию Республики Коми по Сыктывкару.

Руководитель центра «ЖКХ Контроль» Дарья Шучалина обратила особое внимание на то, что если дом обслуживает ТСЖ, горожанам необходимо внимательно ознакомиться с договорами, которые заключены с обслуживающими компаниями. Если услуги по вывозу снега в документе не закреплены, собственникам следует внести их в договор управления домом и оплачивать отдельно.

Все сигналы граждан были зафиксированы и взяты на контроль профильными специалистами и будут доведены до директоров управляющих компаний на ближайшей планерке с участием руководства администрации Сыктывкара, которая проходит еженедельно в мэрии города.

Кроме этого, в начале следующей недели представители Общественной палаты Коми проверят ситуацию, если изменения не произойдут, то будут подключены органы жилнадзора.