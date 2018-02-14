Жители Верхнего Чова получили ответы на вопросы по предвыборной тематике

Сегодня в Верхнем Чове, в Центре временного пребывания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, состоялся круглый стол для специалистов учреждения, модератором которого была депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» Наталья Логина. На встречу собралось более 50 человек.

Н. Логина рассказала об истории президентских выборов в современной России. О механизме голосования по месту нахождения избирателя в день голосования.

Кроме этого, собравшиеся обсудили значимость активной гражданской позиции на выборах. По мнению участников круглого стола, реализация своих избирательных прав является возможностью влиять на политическую жизнь страны.

Также подобный круглый стол по предвыборной тематике состоялся сегодня в Центральной библиотеке «Светоч» по ул. Бумажников, 36.