В Сыктывкаре состоялось открытие центра поддержки предпринимательства

Региональный центр поддержки предпринимательства размещается в здании республиканского Дома дружбы народов, что по ул. Ленина, д.74. Специалисты учреждения доведут до начинающих и опытных представителей бизнес-сообщества информацию о возможностях получения господдержки.

На мероприятии собрались представители органов власти и предпринимательства Коми. Для участников мероприятия была проведена ознакомительная экскурсия.

В стенах Центра предприниматели будет доступен весь спектр услуг многофункциональных центров, кредитно-гарантийная поддержка. Здесь появится возможность повысить квалификацию, пройдя учебу в формате семинаров, регулярно проводимых по актуальным для предпринимателей темам.

Также при учреждении будет функционировать центр инноваций социальной сферы, учебно-методический центр, общественная приёмная Уполномоченного по правам предпринимателей Республики Коми.