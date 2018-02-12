В Сыктывкаре состоялось открытие центра поддержки предпринимательства

12.02.2018   Сыктывкар

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Региональный центр поддержки предпринимательства размещается в здании республиканского Дома дружбы народов, что по ул. Ленина, д.74. Специалисты учреждения доведут до начинающих и опытных представителей бизнес-сообщества информацию о возможностях получения господдержки.

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На мероприятии собрались представители органов власти и предпринимательства Коми. Для участников мероприятия была проведена ознакомительная экскурсия.

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В стенах Центра предприниматели будет доступен весь спектр услуг многофункциональных центров, кредитно-гарантийная поддержка. Здесь появится возможность повысить квалификацию, пройдя учебу в формате семинаров, регулярно проводимых по актуальным для предпринимателей темам.

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Также при учреждении будет функционировать центр инноваций социальной сферы, учебно-методический центр, общественная приёмная Уполномоченного по правам предпринимателей Республики Коми.

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