В столице Коми завершился сбор предложений от горожан по благоустройству общественных территорий

Всего от жителей Сыктывкара поступило 29124 предложения, из них 20174 - по результатам он-лайн опроса и 8950 в виде анкет, сбор которых проходил в девяти точках города с 15 января. Учёт мнений горожан проводится в рамках реализации приоритетной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В сборе предложений, помимо горожан, приняли участие члены инициативных групп по благоустройству территорий, волонтёры, общественные организации. В частности, инициативу проявили члены Сыктывкарской городской организации Коми республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов, которые собрали более двух тысяч предложений.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поблагодарил всех, кто принял участие в данном опросе и оставил свои предложения по улучшению городской среды столицы Коми.

По предварительной информации, лидерами голосования стали:

- Стефановская площадь;

- улица Кирова в районе одноимённого парка;

- парк «Строитель»;

- улица Красноборская в пгт. Верхняя Максаковка

- площадка перед центральным бассейном

Окончательный подсчёт предпочтений горожан по каждой территории завершится в начале следующей недели. Лидеры данного опроса будут вынесены на открытое рейтинговое голосование, которое состоится в марте этого года. Победившие в нём общественные территории будут благоустроены в первоочередном порядке этим летом в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».