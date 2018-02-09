Сыктывкарская школа №26 отпраздновала 60-летний юбилей

Торжественный вечер состоялся в концертном зале Гимназии искусств при Главе Республики Коми им.Ю.А. Спиридонова.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поздравил коллектив школы с юбилеем, выразил признательность директору учреждения Надежде Кальниченко за добросовестный труд, а также передал слова благодарности от заместителя Председателя Правительства Республики Коми - министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой.

Также Валерий Козлов вручил педагогам благодарственные письма Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрации МО ГО «Сыктывкар».

К словам поздравлений присоединились Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, председатель комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков, начальник городского Управления образования Ольга Бригида и другие почетные гости вечера.

В ходе праздника собравшиеся вспомнили основные вехи в истории школы, поздравили педагогов-ветеранов, которые за годы работы воспитали не одно достойное поколение юных сыктывкарцев.

*** 60 лет назад школа под номером 26 была начальной и располагалась в одноэтажном деревянном здании. Сегодня это современная образовательная организация, в которой обучается 918 учащихся.

Сегодня школа отвечает современным требованиям. В каждом кабинете имеется автоматизированное рабочее место учителя, приобретено 7 интерактивных досок, 2 мобильных компьютерных класса, 2 цифровые лаборатории, 15 цифровых микроскопов.

В школе функционируют медиатека, мобильный компьютерный класс, лингвистический кабинет, оборудованы современными средствами обучения классы физики и химии. В школе один из лучших спортивных залов в городе.

В целях создания универсальной безбарьерной среды в школе обустроены пандус, входная группа и санитарная комната.

В 2010 году в школе был создан экспериментальный спортивный класс. В 2016 году в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в школе открыт класс для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Выпускники школы традиционно показывают высокие результаты государственной итоговой аттестации, за 4 последних года 48 выпускников школы набрали по русскому языку, истории, химии, физике, английскому языку от 80 до 100 баллов.

За 60 лет школа выпустила во взрослую жизнь 8080 человек, 71 выпускник закончил учреждение с медалями «За особые успехи в учении».