Мэрия Сыктывкара совместно с «Ростелекомом» устанавливает системы видеонаблюдения на избирательных участках

По данным избирательной комиссии, по всей республике должна быть смонтирована 321 точка он-лайн видеонаблюдения, из них 98 – в столице Республики Коми.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий Козлов сегодня на встрече с директором Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александром Хуциевым обсудил ход подготовки избирательных участков к выборам Президента Российской федерации с точки зрения их технической оснащенности. По словам А. Хуциева, в настоящий момент «Ростелеком» устанавливает на избирательных участках по всей Республике Коми оборудование для видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчета голосов избирателей.

В Республике Коми эти работы включают создание новых «последних миль» непосредственно до избирательных участков, установку, настройку и подключение к центру обработки данных (ЦОД) двух специальных видеокамер с источником бесперебойного питания и коммутаторов доступа.

В. Козлов отметил важность этой совместной работы в части подготовки ко дню голосования 18 марта 2018 года на высоком организационном уровне.

- Уверен, что взаимодействие с давним социальным партнером в лице «Ростелекома» позволит в максимально короткие сроки обеспечить техническое оснащение на избирательных участках для бесперебойной работы и повышения эффективности контроля за ходом голосования и подсчета голосов, - подчеркнул мэр Сыктывкара.

***По Распоряжению Правительства Российской Федерации №2502-пр «Ростелеком» является единственным исполнителем работ по оказанию услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и хранением соответствующих видеозаписей, в целях организации и проведения выборов Президента РФ в марте 2018 года.