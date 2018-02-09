Ветерану ЛПК исполнилось 90 лет

В эту пятницу, 9 февраля, в Эжвинском районеотметил 90-летний юбилей Иван Сергеевич Исаев – один из тех, кто стоял у истоков Сыктывкарского ЛПК. Со знаменательной датой юбиляра поздравили и.о. руководителя администрации Игорь Кантор, представители Совета ветеранов и профкома ЛПК.

Игорь Иосифович с удовольствием вручил имениннику поздравительный адрес от Президента Российской Федерации и памятные подарки. Каждый из гостей пожелал Ивану Сергеевичу крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих лет жизни.

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Иван Сергеевич Исаев приехал в Эжвинский район по вызову с Байкальского ЛПК в 1967 году. За спиной 15-летний опыт работы в Байкальске и Светлогорске, получен орден «Знак почёта» за пуск Байкальского ЦБК.

Трудился слесарем шестого разряда в варочном цехе сульфатцеллюлозного завода. Вместе с коллегами строил варочные котлы, в 1968 году участвовал в пуске варочного цеха, в 1994 году – в запуске котла «Камюр – 3». С 1973 года руководил бригадой слесарей цеха.

Сейчас рядом с Иваном Сергеевичем большая любящая семья – дети, внуки, правнуки. Юбиляр с теплотой вспоминает коллег и трудовые будни на Сыктывкарском ЛПК.

По информации Совета ветеранов СЛПК

Пресс-служба администрации Эжвинского района