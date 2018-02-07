Сыктывкарцам рассказали о перспективах благоустройства города в 2018 году

Прямая линия на тему «Формирование комфортной городской среды: благоустройство общественных территорий Сыктывкара в 2018 году» состоялась в Республиканской общественной приемной Главы Республики Коми.

На вопросы жителей столицы Коми отвечали главный архитектор города Владимир Рунг и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Александр Гонтарь.

В ходе прямой линии сыктывкарцам были даны разъяснения о реализации приоритетной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и об её особенностях в 2018 году.

В частности, В.Рунг отметил, что в этом году в рамках проекта планируется отремонтировать 19 дворов и выбрать из 12 общественных территорий в Сыктывкаре и Эжвинском районе объекты для первоочерёдного благоустройства в текущем году.

О том, как жители Сыктывкара могут принять участие в выборе общественных территорий для их последующего благоустройства, рассказал начальник управления ЖКХ мэрии города Александр Гонтарь.

Выразить свои предпочтения сыктывкарцы могут до 9 февраля с помощью он-лайн опроса и посредством заполнения анкет в пунктах приема предложений*. Кроме того, в газете «Панорама столицы» публикуются анкеты, которые можно вырезать, заполнить и оставить в пунктах приёма предложений.

Как сообщил В. Рунг, после завершения сбора предложений по каждой из выбранных общественных территорий будут подготовлены дизайн-проекты. В единый день голосования в марте этого года в Сыктывкаре состоится итоговое рейтинговое голосование по выбору приоритетных территорий для благоустройства.



** В 2017 году в рамках программы было отремонтировано 52 двора и 10 общественных территорий, в том числе парки им. С.Кирова и И.Мичурина, Покровский бульвар, пешеходный бульвар в Эжвинском районе.



*** Точки расположения урн для приёма предложений по первоочередному обустройству в 2018 году общественных пространств в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»:

– Администрация МО ГО «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22, две урны в фойе первого этажа);

– Спорткомплекс «Северная Олимпия» (ул. Димитрова, ¼);

– Центральный бассейн (ул. Первомайская, 74);

– Бассейн «Орбита» (ул. Петрозаводская, 10);

– ТЦ «Макси» (Октябрьский проспект, 141);

– ТЦ «Аврора» (ул. Коммунистическая, 52);

– ТЦ «Июнь» (Октябрьский пр., 131/3);

– Дом культуры бумажников (Эжвинский район);

– Администрация Эжвинского района.