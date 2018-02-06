Силами коммунальных служб Сыктывкара за последние дни вывезено около шести тысяч кубометров снега

06.02.2018   Сыктывкар

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МКП «Дорожное хозяйство» в усиленном режиме производит уборку и вывозку снега с городских улиц и тротуаров.

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Вместе с тем,  во дворах и в проездах к домам ситуация остается напряженной. В связи с этим администрация города ужесточила контроль за своевременностью очистки управляющими организациями дворовых территорий от снега. В частности, только за прошедшую неделю сотрудники Управления ЖКХ столицы Коми произвели 18 рейдов по обследованию дворовых территорий на предмет  уборки снега. По выявленным фактам составлено 47 актов о нарушении правил благоустройства со стороны управляющих компаний (УК).

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В течение недели исполнителями коммунальных услуг устранены нарушения по 36 актам - прочищены дворовые территории и крыши.

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Ситуация по оставшимся 11 актам взята на контроль, в случае отсутствия реакции со стороны управляющих организаций,  материалы будут направлены в суд для  вынесения решения.  Немногим ранее в суд уже были направлены два ранее составленных протокола по фактам ненадлежащего содержания дворовых территорий.

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Также был произведён мониторинг обеспеченности 37 крупнейших  управляющих компаний снегоуборочной техникой. В ходе проверки выяснилось, что не все обслуживающие организации в достаточном объёме располагают ею.  С такими УК ведётся точечная работа по решению вопроса оперативного  привлечения дополнительной техники от сторонних организаций.

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