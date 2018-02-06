Сыктывкарские дзюдоисты привезли пять медалей разного достоинства с окружного Первенства

В Архангельске 2-3 февраля состоялось Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. Республику Коми на соревнованиях представляли сыктывкарские спортсмены.

В общекомандном зачете сыктывкарцы заняли третье место, выиграв в общей сложности пять медалей разного достоинства. Золото в командную копилку внесли Мария Кузнецова (до 57 кг) и Марина Соколова (до 70 кг). «Серебра» удостоились Георгий Стоянов (до 66 кг) и Валентина Портнягина (до 63 кг). «Бронзу» в весовой категории до 60 кг сборной Коми принес Евгений Шмелев.

Соревнования являлись отборочными для участия в финале Первенства России, которое пройдет в Смоленске 2-4 марта. Перед национальным турниром представители Коми в составе сборной СЗФО отправятся на учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербурге.