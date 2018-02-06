В столице Коми педагоги дошкольного образования покажут профессиональное мастерство

Конкурс «Воспитатель года – 2018» пройдет в Сыктывкаре с 12 февраля по 05 марта в рамках празднования 100-летия дошкольного образования города. Открытие мероприятия запланировано на 15 февраля.

В конкурсе примут участие победители или призеры конкурсов профессионального мастерства внутри образовательных учреждений. Очный тур конкурса пройдет с 16 по 21 февраля на базе столичного детского сада №53, в ходе которого участникам предстоит показать свою «визитную карточку», представить педагогический опыт в формате творческой презентации, провести мероприятия с детьми на базе учреждения дошкольного образования, продемонстрировать на мастер-классе для коллег-педагогов эффективные приемы, методы, технологии обучения и развития детей.

Дополнительным этапом конкурса в этом юбилейном для дошкольного образования году станет проведение круглого стола на тему «Мой детский сад в истории Сыктывкара».

Оценивать конкурсные мероприятия будет компетентное жюри, куда входят специалисты в области дошкольного образования, представители общественных организаций и учебных заведений.

05 марта 2018 года в концертном зале «Сыктывкар» по адресу ул. Бабушкина, 22 пройдет закрытие конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2018» и награждение победителей конкурса.

*** Конкурс «Воспитатель года» проводится в целях выявления творчески работающих педагогов, поддержки инновационных технологий в образовательном процессе, повышения престижа профессии педагога дошкольного образовательного учреждения, пропаганды и распространения передового педагогического опыта.