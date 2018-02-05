Отключение ХВС

Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара сообщает об отключении ХВС с 18:00час. 06.02.18 до 08:00час 07.02.18г для устранения ведомственной утечки по линии ПНД225 по адресу: Громова 81.

Населения у которых нарушены условия жизнедеятельности:

Громова – 110, 81, 85, Земляная – 2, 3, 5, 6, 10, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48А, Зимняя – 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24А, 38, 39, Окт. пр. 135/1, 135/2, Печорская – 40, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 62/1, 64/1, 64/2, 64, 67, 67/1, 67/11, 67/12, 67/19, 67/7, 67/9, 68, 68/1, 69, 70, 71, 74, Печорский пер. – 14, Садовая – 15, 19, 21, 26, Складская – 1, 8, 12, 20, 22, 24, 36, 37, 38, 38А, 39, 44. Просим извенения за предоставленные неудобства.