В столице Коми прошел всероссийский исторический квест в честь 75-летия победы в Сталинградской битве

Мероприятие было подготовлено активистами движения «Волонтеры Победы» и прошло в минувшую пятницу во Дворце творчества детей и учащейся молодежи.

Участниками квеста стали учащиеся образовательных организаций Сыктывкара, представители Юнармии, Российского движения школьников и педагогический отряд школьников «Легенда». Всего испытания проходили 6 команд.

Учащимся предстояло попробовать себя в роли журналистов и собрать подлинные исторические факты об истории Сталинградской битвы. Сценарий квеста был создан на основе достоверных фактов и воспоминаний ветеранов тех событий.

По итогам испытаний места распределились следующим образом:

1 место - Команда МАОУ «СОШ №33»

2 место- Команда «Отряд им Кошевого» МАОУ «СОШ №12»

3 место- Команда «Экипаж» МАОУ «СОШ №18»

Все команды получили на память альбом с фотографиями и воспоминаниями героев Великой Отечественной войны и дипломы за участие в квесте, а победители - призы от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Кроме этого, в рамках мероприятия активисты движения «Волонтеры Победы» провели для участников квеста всероссийскую акцию «Случайный вальс», где под одноименную песню смогли потанцевать все желающие.