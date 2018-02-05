О работе оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка

Администрация МО ГО «Сыктывкар» информирует, что на территории города продолжает функционировать Оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынка (ОШ). Одна из задач ОШ – мониторинг цен на определенную группу продовольственных товаров и лекарственных препаратов. По итогам выборочного мониторингапо группе продовольственных товаровв январе 2018 года зафиксировано значительное повышение цен наговядину (11,2%),рыбу копченую (22,4%), капусту (27,2%), виноград свежий (18,5%). Незначительное снижение цен наблюдалось и на лекарственные препараты – Лоперамид, Аскорбиновая кислота, Кагоцел, Арбидол, Лоратадин.

Основными причинами роста цен являются повышение закупочных цен у поставщиков; смена ассортимента учитываемой продукции; окончание проводимых акций; сезонность.