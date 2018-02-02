Продолжается приём заявок для участия во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность — 2017»

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность - 2017» проводится в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 516.

Организатором конкурса является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Организационно-техническое, научно-методическое и аналитическое сопровождение конкурса осуществляет Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН».

Конкурс проводится по следующим номинациям:

лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек);

лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек);

лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы;

лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;

лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;

лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек);

лучшая организация в области охраны труда Крымского федерального округа; (Республика Крым и город Севастополь);

лучшее муниципальное образование в области охраны труда;

лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками конкурса.

Определение победителей конкурса, утверждение рейтингов организаций, субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований осуществляется независимой конкурсной комиссией, сформированной Минтрудом России.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса «Успех и безопасность - 2017», заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об организации.

В 2016 году конкурс «Успех и безопасность» прошел на самом высоком уровне. Было подано свыше 15 тысяч заявок. Подведение итогов и награждение победителей прошло традиционно на площадке Всероссийской Недели охраны труда в Сочи.

«Принимая участие в конкурсе, мы получаем независимую оценку своей деятельности в области охраны труда,- отметила начальник управления по ОТ и ПБ компании «Няганьгазпереработка» (Тюменская область) Светлана Фроликова. - Было интересно посмотреть, чего мы уже достигли на уровне других предприятий города, региона и России в целом. Уверенность работников предприятия в своей безопасности - это и есть культура производства, которая основана на простых истинах, они заключаются в сохранении жизни и здоровье».

«Металлургическая отрасль – одна из наиболее сложных с точки зрения организации безопасных и комфортных условий труда, - рассказал генеральный директор « ОМЗ-Литейное производство» (Ленинградская область) Игорь Матюшев. - В связи с этим нам особенно приятно, что наши усилия по поддержанию и улучшению условий труда литейщиков на нашем предприятии были по достоинству оценены на столь высоком уровне. Проведение подобных конкурсов – важный шаг по определению уровня развития техники безопасности и организации условий труда сотрудников на предприятиях России и большой стимул к совершенствованию этой работы».

«Для работодателей участие в конкурсе - это уникальная возможность заявить о своём предприятии, информировать о своей продукции, войти в официальный Всероссийский рейтинг. Для Приморья - это признание эффективности системы государственного управления охраной труда регионе», - подчеркнула директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева.

«Мы впервые участвовали в этом конкурсе и в целом довольны результатом, - говорит начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности БрАЗа ОК РУСАЛ Алексей Емшанов. - Будем стараться еще улучшить показатели и попасть в тройку лучших предприятий России».

«Участие в конкурсе дает возможность продемонстрировать развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, достижения по улучшению условий труда, компетентность специалистов, занятых в обеспечении охраны труда и сохранении жизни и здоровья работников»,- отметила директор Чебоксарского детcкого сада № 2 Любовь Федотова.

Результаты Конкурса и Всероссийские рейтинги будут представлены Минтрудом России высшим должностным лицам субъектов РФ, федеральных органов государственной власти, органов государственного надзора и контроля.

Вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, необходимо адресовать оператору конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» web-сайт http://www.aetalon.ru, тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru.