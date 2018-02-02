Митинг-концерт «Культура неделима» объединит жителей и гостей столицы Коми

Мероприятие даст старт Году культуры в Республики Коми завтра, 3 февраля, в 12.00 часов на Театральной площади Сыктывкара.

Принять участие в этом ярком, интересном событии могут все желающие. Это еще одна возможность провести время с семьей, с детьми на свежем воздухе, интересно и с пользой. В этот день собравшихся поприветствуют видные деятели культуры искусства, общественники.

Кроме этого, на митинг-концерте выступят вокальный ансамбль Государственного Академического театра драмы им. В.Савина «Тагъя сур», народный хор «Тулыс» Дома развития культуры и искусства, а также солистка Коми республиканской филармонии Виктория Пыстина и артистка Национального музыкально-драматического театра Республики Коми Анна Попова.

В финале мероприятия в честь знаменательной даты воинской славы России — 75-летия окончания Сталинградской битвы, жителей и гостей Сыктывкара ждет флешмоб, подготовленный волонтерами Победы, юнармейцами и студентами.

Митинг организован Сыктывкарской городской общественной организацией ветеранов войны труда вооруженных сил и правоохранительных органов.

*** Напомним, старт Года культуры в Коми официально объявил Глава региона Сергей Гапликов 13 января на открытии 25-ого Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей – 2018» в Усть-Куломском районе. 26 января Сергей Гапликов подписал указ о проведении в Коми Года культуры. 31 января был утвержден логотип Года культуры в Республике Коми.

В целом, Год культуры в Сыктывкаре будет насыщенным и разнообразным. Так, в 2018 году запланировано проведение более ста мероприятий для всех категорий населения нашего города - от дошколят до людей пожилого возраста. Эти мероприятия никого не оставят равнодушными и позволят привлечь как можно более число сыктывкарцев к участию в общегородских мероприятиях, акциях и культурно-просветительских проектах.

В частности, запланированы новые мероприятия в рамках развития уникального проекта «Поющий Север», который позволит раскрыть вокальные дарования молодым артистам, новые постановки детского балетного театра «Аленький цветочек», открытие новых имен в галереях «Пейзажи Севера» и на выставке «Эжвинская палитра». В этом году Эжвинский район города Сыктывкара отмечает свое 55-летие, а это повод еще раз продемонстрировать все таланты и достижения района.

Кроме того, в Сыктывкаре планируется продолжить пополнять и укреплять материально-техническую базу учреждений культуры в части проведения ремонтов зданий и помещений, приобретения новой мебели, светового и звукового оборудования, новых книг во все библиотеки города и музыкальных инструментов и учебной литературы для школ искусств.