На автомобильной переправе Алешино-Седкыркещ разрешен проезд автотранспорта весом до 20 тонн

Ранее на переправе было установлено ограничение в 15 тонн.

Специалисты Сыктывкарского отделения ФГУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми» совместно с представителями администрации города провели обследование толщины льда в районе переправы, которая составляет сегодня 65-70 сантиметров при норме 52 сантиметра. По итогам комиссия выдала положительное заключение о возможности транспортировать грузы до 20 тонн.

Увеличение грузоподъемности даст возможность доставлять топливо и товары первой необходимости жителям заречных поселков, а также вывозить отходы большегрузным транспортом и позволит сократить расходы на эти мероприятия.