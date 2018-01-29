Прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год стартует с 30 января
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» информирует о том, что с 30 января 2018 года с 08.00 часов начинается прием заявлений в 1 класс в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные на территории МО ГО «Сыктывкар», от граждан, дети которых проживают на закрепленной за общеобразовательной организацией территории МО ГО «Сыктывкар».
Информация о количестве мест в первых классах муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», на 2018-2019 учебный год
|
Наименование общеобразовательной организации
|
Адрес общеобразовательной организации
|
Контрактный телефон
|
Количество мест в первых классах
|
Количество первых классов
|
Количество мест
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова»
|
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 12
|
243501
|
5
|
125
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И.Лыткина»
|
167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 353
|
514969
|
3
|
75
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов»
|
167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 44
|
241401
|
4
|
100
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 6»
|
167009, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Школьная, д. 16
|
226826
|
3
|
75
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»
|
167011, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 11
|
243477
|
3
|
75
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8»
|
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, м. Верхний Чов, д. 60
|
230359
|
1
|
25
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»
|
167904, Республика Коми, г.Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Белинского, д. 15
|
236914
|
6
|
150
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»
|
167022, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 13
|
234756
|
2
|
50
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»
|
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 167
|
244380
|
6
|
150
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»
|
167905, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Снежная, д. 41
|
232745
|
2
|
50
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов»
|
167001, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 8
|
311203
|
4
|
100
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18»
|
167016, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Старовского, д. 53
|
320436
|
5
|
125
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20»
|
167907, Республика Коми, г.Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Лесовозная, д. 22 / 1
|
238280
|
1
|
25
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением немецкого языка»
|
167031, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Красных партизан, д. 68
|
242271
|
6
|
150
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24»
|
167002, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Морозова, д. 175
|
315644
|
6
|
150
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов имени В.А.Малышева»
|
167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Малышева, д. 6
|
222171
|
7
|
175
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов»
|
167005, Республика Коми, г.Сыктывкар. ул. Печорская, д.12
|
222040
|
4
|
100
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33»
|
167009, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Банбана, д. 21
|
227678
|
3
|
75
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов»
|
167004, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 75
|
312124
|
6
|
150
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов»
|
167023, Республика Коми. г.Сыктывкар, ул. Димитрова, 44 /1
|
311501
|
6
|
150
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38»
|
167023, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 74
|
312899
|
6
|
150
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43»
|
167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 44
|
514935
|
6
|
150
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Русская гимназия»
|
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Советская, д. 59
|
241198
|
2
|
50
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С.Пушкина»
|
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.14
|
441919
|
2
|
50
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (Коми национальная гимназия)
|
167031, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 145
|
320150
|
3
|
75
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 81 «Здравствуй!»
|
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 18
|
431116
|
1
|
25
Эжвинский район г. Сыктывкара
|
Наименование общеобразовательной организации
|
Адрес общеобразовательной организации
|
Контрактный телефон
|
Количество мест в первых классах
|
Количество первых классов
|
Количество мест
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»
|
167018, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Мира, д.14 а
|
631602
|
4
|
100
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27»
|
167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, Школьный переулок, 3
|
626269
|
6
|
150
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28»
|
167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Мира, д. 42 / 1
|
627418
|
4
|
100
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30»
|
167021, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Славы, д.30
|
621643
|
7
|
175
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31»
|
167018, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 14
|
627336
|
3
|
75
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 34»
|
167018, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Юности, 4 / 1
|
627604
|
2
|
50
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 37»
|
167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Мира, д. 21
|
626098
|
3
|
75
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»
|
167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Комарова, д. 9
|
628805
|
3
|
75