Прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год стартует с 30 января

29.01.2018   Сыктывкар

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» информирует о том, что с 30 января 2018 года с 08.00 часов начинается прием заявлений в 1 класс в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные на территории МО ГО «Сыктывкар», от граждан, дети которых проживают на закрепленной за общеобразовательной организацией территории МО ГО «Сыктывкар».

Информация о количестве мест в первых классах муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», на 2018-2019 учебный год

Наименование общеобразовательной организации

Адрес общеобразовательной организации

Контрактный телефон

Количество мест в первых классах

Количество первых классов

Количество мест

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 12

243501

5

125

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И.Лыткина»

167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 353

514969

3

75

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов»

167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 44

241401

4

100

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 6»

167009, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Школьная, д. 16

226826

3

75

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»

167011, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 11

243477

3

75

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8»

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, м. Верхний Чов, д. 60

230359

1

25

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»

167904, Республика Коми, г.Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Белинского, д. 15

236914

6

150

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»

167022, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 13

 

234756

2

50

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 167

244380

6

150

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»

167905, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Снежная, д. 41

232745

2

50

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов»

167001, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 8

311203

4

100

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18»

167016, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Старовского, д. 53

320436

5

125

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20»

167907, Республика Коми, г.Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Лесовозная, д. 22 / 1

238280

1

25

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением немецкого языка»

167031, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Красных партизан, д. 68

242271

6

150

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24»

167002, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Морозова, д. 175

315644

6

150

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов имени В.А.Малышева»

167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Малышева, д. 6

222171

7

175

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов»

167005, Республика Коми, г.Сыктывкар. ул. Печорская, д.12

222040

4

100

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33»

167009, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Банбана, д. 21

227678

3

75

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов»

 

167004, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 75

312124

6

150

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов»

 

167023, Республика Коми. г.Сыктывкар, ул. Димитрова, 44 /1

311501

6

150

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38»

 

167023, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 74

312899

6

150

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43»

167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 44

514935

6

150

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Русская гимназия»

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Советская, д. 59

241198

2

50

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С.Пушкина»

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.14

441919

2

50

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (Коми национальная гимназия)

167031, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 145

320150

3

75

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного   возраста «Прогимназия № 81 «Здравствуй!»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 18

431116

1

25

 

Эжвинский район г. Сыктывкара

Наименование общеобразовательной организации

Адрес общеобразовательной организации

Контрактный телефон

Количество мест в первых классах

Количество первых классов

Количество мест

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»

167018, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Мира, д.14   а

631602

4

100

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27»

167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, Школьный переулок, 3

626269

6

150

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28»

167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Мира, д. 42 / 1

627418

4

100

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30»

167021, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Славы, д.30

621643

7

175

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31»

167018, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 14

627336

3

75

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 34»

167018, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Юности, 4 / 1

627604

2

50

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 37»

167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Мира, д. 21

626098

3

75

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Комарова, д. 9

628805

3

75

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