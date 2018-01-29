Прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год стартует с 30 января

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» информирует о том, что с 30 января 2018 года с 08.00 часов начинается прием заявлений в 1 класс в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные на территории МО ГО «Сыктывкар», от граждан, дети которых проживают на закрепленной за общеобразовательной организацией территории МО ГО «Сыктывкар».

Информация о количестве мест в первых классах муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», на 2018-2019 учебный год



Наименование общеобразовательной организации Адрес общеобразовательной организации Контрактный телефон Количество мест в первых классах Количество первых классов Количество мест Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 12 243501 5 125 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И.Лыткина» 167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 353 514969 3 75 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» 167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 44 241401 4 100 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 6» 167009, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Школьная, д. 16 226826 3 75 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 167011, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 11 243477 3 75 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, м. Верхний Чов, д. 60 230359 1 25 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 167904, Республика Коми, г.Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Белинского, д. 15 236914 6 150 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» 167022, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 13 234756 2 50 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 167 244380 6 150 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» 167905, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Снежная, д. 41 232745 2 50 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» 167001, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 8 311203 4 100 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 167016, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Старовского, д. 53 320436 5 125 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» 167907, Республика Коми, г.Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Лесовозная, д. 22 / 1 238280 1 25 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением немецкого языка» 167031, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Красных партизан, д. 68 242271 6 150 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 167002, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Морозова, д. 175 315644 6 150 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов имени В.А.Малышева» 167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Малышева, д. 6 222171 7 175 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» 167005, Республика Коми, г.Сыктывкар. ул. Печорская, д.12 222040 4 100 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» 167009, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Банбана, д. 21 227678 3 75 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов» 167004, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 75 312124 6 150 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» 167023, Республика Коми. г.Сыктывкар, ул. Димитрова, 44 /1 311501 6 150 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» 167023, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 74 312899 6 150 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» 167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 44 514935 6 150 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Русская гимназия» 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Советская, д. 59 241198 2 50 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С.Пушкина» 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.14 441919 2 50 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (Коми национальная гимназия) 167031, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 145 320150 3 75 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 81 «Здравствуй!» 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 18 431116 1 25

Эжвинский район г. Сыктывкара