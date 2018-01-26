Общественное обсуждение проектов благоустройства в Сыктывкаре набирает обороты

Сегодня в ходе первого заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были озвучены результаты сбора предложений от населения.

По информации Управления ЖКХ администрации города, на 26 января 2018 года в ходе он-лайн-опроса поступило 3438 предложений и 1167 анкет, в которых горожане и эжвинцы высказали свое мнение о том, какие общественные территории необходимо благоустроить в первую очередь.

Участники совещания приняли решение сделать заседания общественной комиссии максимально открытыми и приглашать к участию неравнодушных горожан, общественников, которых интересует, как будет выглядеть столица Коми в перспективе.

***Точки расположения урн для приёма предложений по первоочередному обустройству в 2018 году общественных пространств в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»:

— Администрация МО ГО «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22, две урны в фойе первого этажа);

— Спорткомплекс «Северная Олимпия» (ул. Димитрова, ¼);

— Центральный бассейн (ул. Первомайская, 74);

— Бассейн «Орбита» (ул. Петрозаводская, 10);

— ТЦ «Макси» (Октябрьский проспект, 141);

— ТЦ «Аврора» (ул. Коммунистическая, 52);

— Дом культуры бумажников (Эжвинский район);

— Администрация Эжвинского района.

Анкеты можно заполнить непосредственно возле урн. Кроме этого, своё мнение можно выразить через он-лайн опрос Сыктывкара и он-лайн опрос Эжвы, итоги которого будут суммироваться с результатами анкетирования через точки сбора предложений.

Предложения будут приниматься до 9 февраля. После завершения сбора предложений по каждой из выбранных общественных территорий подготовят дизайн-проекты.

После этого 18 марта жители города определят рейтинговым голосованием приоритеты благоустройства общественных пространств. Планируется, что получившие наибольшую поддержку проекты, начнут реализовывать уже с 2018 года.