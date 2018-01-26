Общественное обсуждение проектов благоустройства в Сыктывкаре набирает обороты

26.01.2018   Сыктывкар

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Сегодня в ходе первого заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были озвучены результаты сбора предложений от населения.

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По информации Управления ЖКХ администрации города, на 26 января 2018 года в ходе он-лайн-опроса поступило 3438 предложений и 1167 анкет, в которых горожане и эжвинцы высказали свое мнение о том, какие общественные территории необходимо благоустроить в первую очередь.

Участники совещания приняли решение сделать заседания общественной комиссии максимально открытыми и приглашать к участию неравнодушных горожан, общественников, которых интересует, как будет выглядеть столица Коми в перспективе.

***Точки расположения урн для приёма предложений по первоочередному обустройству в 2018 году общественных пространств в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»:

— Администрация МО ГО «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22, две урны в фойе первого этажа);

— Спорткомплекс «Северная Олимпия» (ул. Димитрова, ¼);

— Центральный бассейн (ул. Первомайская, 74);

— Бассейн «Орбита» (ул. Петрозаводская, 10);

— ТЦ «Макси» (Октябрьский проспект, 141);

— ТЦ «Аврора» (ул. Коммунистическая, 52);

— Дом культуры бумажников (Эжвинский район);

— Администрация Эжвинского района.

Анкеты можно заполнить непосредственно возле урн. Кроме этого, своё мнение можно выразить через он-лайн опрос Сыктывкара и он-лайн опрос Эжвы, итоги которого будут суммироваться с результатами анкетирования через точки сбора предложений.

Предложения будут приниматься до 9 февраля. После завершения сбора предложений по каждой из выбранных общественных территорий подготовят дизайн-проекты.

После этого 18 марта жители города определят рейтинговым голосованием приоритеты благоустройства общественных пространств. Планируется, что получившие наибольшую поддержку проекты, начнут реализовывать уже с 2018 года.

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