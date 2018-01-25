От сыктывкарцев и жителей Эжвы потупило свыше трех тысяч предложений по благоустройству общественных территорий

25.01.2018   Сыктывкар

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