Мэрия Сыктывкара информирует владельцев недвижимости о ставке налога на имущество на 2018 год

Размещение утвержденного Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, продиктовано необходимостью своевременного уведомления руководителей предприятий и организаций о ставке налога на имущество.

В случае, если объект, принадлежащий субъекту хозяйственной деятельности на правах собственности, включен в вышеназванный Перечень, то ставка налога на имущество по итогам 2018 года по рассматриваемому объекту будет равна 2% от кадастровой стоимости.

Если тот или иной руководитель предприятия или организации считает, что принадлежащий ему объект безосновательно включен в Перечень, необходимо обратиться с заявлением (с приложением подтверждающих документов) в адрес администрации МО ГО «Сыктывкар» (только физические лица – индивидуальные предприниматели) либо в адрес Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений (физические лица (ИП) и юридические лица) в целях проверки фактического вида использования здания/помещения и возможного дальнейшего исключения объекта из Перечня.

Ознакомиться с кадастровой стоимостью объекта можно на сайте ИФНС России (в личном кабинете налогоплательщика) либо на сайте Росреестра, также возможно личное обращение с заявлением в Росреестр.

В случае возникновения дополнительных вопросов предлагаем обращаться в администрацию МО ГО «Сыктывкар» по телефону 294-158. Перечень на 2018 год размещен на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в разделе Администрация/ Управление экономики и анализа/ Малый бизнес/Новости, объявления, конкурсы.

***В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях реализации подпункта 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 4(1) Закона Республики Коми от 24 марта 2003 года № 67-РЗ «О налоге на имущество организаций на территории Республики Коми» ежегодно уполномоченным органом исполнительной власти РК формируется перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Распоряжением Правительства Республики Коми от 26.11.2014 № 398-р с 2017 года уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по определению перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, определено Министерство финансов Республики Коми.