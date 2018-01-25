В Сыктывкаре вспомнят о земляках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

День памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах состоится 15 февраля 2018 года в столице Коми.

Мероприятия начнутся в 10.00 часов с возложения цветов и митинга возле памятника воинам – интернационалистам «Скорбящий воин», в котором примут участие представители Правительства Республики Коми, «Российского союза ветеранов Афганистана», органов исполнительной и законодательной власти, мэрии города, ветераны, юнармейцы. Также митинги пройдут в городских школах и возле памятника погибшим в локальных конфликтах на территории Эжвинского района.

Помимо этого, 15 февраля в 11.00 часов в Центре коми культуры Сыктывкара планируется проведение концерта в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.