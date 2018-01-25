Штормовое предупреждение!

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»,

в период с 26 по 27 января территория республики попадёт под влияние активного атлантического циклона, в связи с

чем ожидаются неблагоприятные погодные условия:

 усиление ветра на основной территории до 9 - 14 м/с, порывами 18-24 м/с, в Воркутинском районе 27 января

порывами до 24-29 м/с;

 снег с ухудшением видимости до 200 - 500 м, метель.

Управление по делам ГО и Чс рекомендует:

Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также участия в массовых

мероприятиях, проходимых на улице.

Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.

Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад

опасно отправляться в дальние поездки.

Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно

зарядите его;

Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда

транспорта экстренных служб.

В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы

вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено.

Никогда не оставляйте без присмотра зажженные свечи. Храните свечи, спички и зажигалки в месте, не доступном для

детей. Всегда тушите свечи перед сном.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01".

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";