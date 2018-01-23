В Сыктывкаре стартовал месячник спортивно-патриотической работы

Комплекс мероприятий, направленный на патриотическое воспитание молодежи города, продлится до 23 февраля и в текущем году посвящен 100-летию со дня образования военных комиссариатов.

Торжественная церемония открытия состоялась сегодня в актовом зале Дворца творчества детей и учащейся молодежи при участии представителей администрации Сыктывкара, военного комиссариата, городского совета ветеранов, Управления Росгвардии по Республике Коми, регионального отделения «ДОСААФ».

Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Елена Семейкина в приветственном слове отметила, что патриотическое воспитание подрастающего поколения является приоритетным направлением молодежной политики. Также Е. Семейкина призвала школьников принять самое активное участие в интересных мероприятиях.

К напутственным словам присоединились ветеран Великой Отечественной войны Николай Акимович Рочев и Председатель городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Тихонович Пыстин.

В свою очередь инспектор Министерства обороны Российской Федерации, генерал-майор Анатолий Иванов выразил слова благодарности представителям сферы образования за сотрудничество в деле патриотического воспитания и вручил благодарственные письма от имени военного комиссара Республики Коми Дмитрия Федина.

В ходе интерактивной части мероприятия прошла игра по станциям, где юные сыктывкарцы ответили на вопросы викторины «Отечество», вспомнили воинские звания, выполнили упражнения на командообразование и попробовали свои силы в сборке-разборке автомата.

В этом году в рамках месячника спортивно-патриотической работы в Сыктывкаре пройдут митинги в честь памяти погибших воинов-интернационалистов, городские спортивно-патриотические и творческие конкурсы, акции, квесты, классные часы и встречи с ветеранами. Самым масштабным мероприятием станет фестиваль «Отчизны верные сыны». Также запланированы турниры по вольной борьбе, боксу, пулевой стрельбе и многое другое.

***Организаторами месячника спортивно-патриотической работы выступают: Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Молодежный центр города, Дворец творчества детей и учащейся молодежи, Военный комиссариат Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов, Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми, Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, а также Управление Росгвардии по Республике Коми.