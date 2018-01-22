День снега в Сыктывкаре встретили около 500 человек

В Сыктывкаре 21 января в третий раз отметили ежегодный праздник зимних видов спорта – «Всемирный день снега». Мероприятие состоялось на уличной площадке «Северной Олимпии».

Гостей праздника приветствовал начальник Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Михаил Дудников, призвавший сыктывкарцев согреть город своим теплом: «Это один из самых северных праздников, во время которого мы должны хорошо повеселиться, зарядиться теплом и бодростью, которыми поделимся с Сыктывкаром!»

Затем М. Дудников наградил победителей интернет-розыгрыша среди участников Единого дня ГТО, который состоялся 4 января. Четверо победителей пришли на праздник и получили сертификаты на посещение спортивных учреждений Сыктывкара.

Наибольший интерес вызвала площадка «Вышибала», где на каждой шестиминутной игре собиралось от 12 до 30 человек. Свою аудиторию привлекали и другие развлечения: ориент-шоу, где надо было найти выход из лабиринта, рисование на снегу, эстафеты с ватрушками и иным спортинвентарем, стрельба из лука, метание валенок и катание на лямпах. Для тех, кто даже в мороз не желал двигаться, учащиеся спортшколы «Северная Олимпия» сыграли показательный матч по хоккею.

После прохождения каждой площадки участникам вручали жетоны. Собрав полный набор, гость имел право на подарок от городского Центра спортмероприятий. Наплыв спортсменов оказался настолько большим, что вся атрибутика в количестве 300 штук, привезенная к «Северной Олимпии», разошлась по рукам сыктывкарцев.

Организаторы праздника: Министерство физической культуры и спорта РК, Центр спортивных мероприятий РК, Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара.

Фото можно увидеть в официальном сообществе мэрии "Вконтакте".