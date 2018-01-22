Штормовое предупреждение!

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»,в ближайшие два часа с сохранением в течении суток по республике ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 13-18 м/с, метель. Сегодня днем в южных районах сильный снег. В соответствии с прогнозом гидрометеорологического явления возможны следующие риски возникновения ЧС и происшествий:

нарушение электроснабжения в населенных пунктах, на социально-значимых объектах и объектах другого назначения, обусловленные износом оборудования, обрывом линий электропередачи;

ДТП по причине снежных заносов и накатов, а также ухудшения видимости на дороге;

затруднение в движении транспорта из-за снежных заторов на местных автомобильных дорогах;

техногенные пожары в жилом секторе, на социально-значимых объектах и объектах др. назначения, обусловленные неосторожным обращением с огнем, нарушением правил противопожарной безопасности при эксплуатации электроприборов;

происшествия и аварии на ж/д транспорте по причине снежных заносов;

происшествия в строительной области, по причине крена кранов, обрыва подвесных грузов и конструкций;

падения деревьев, обрушение ветхих и слабо укрепленных конструкций.

Главное управления МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также участия в массовых мероприятиях, проходимых на улице.

Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.

Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.

Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его;

Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено.

Никогда не оставляйте без присмотра зажженные свечи. Храните свечи, спички и зажигалки в месте, не доступном для детей. Всегда тушите свечи перед сном.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.