В Сыктывкаре идёт он-лайн сбор предложений по обустройству общественных территорий города

Мэрия столицы Коми запустила он-лайн сбор предложений по первоочередному обустройству в 2018 году общественных пространств в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На выбор представлены 8 территорий, нуждающихся в благоустройстве, которые в 2017 году выбрала общественная комиссия из числа заявок горожан.

Сбор предложений он-лайн продлится до 9 февраля. Его итоги будут суммированы с анкетами, полученными через пункты приёма предложений.

Общественные территории, вошедшие в перечень, примут участие в окончательном рейтинговом голосовании 18 марта этого года.





Прямая ссылка на сбор предложений: https://goo.gl/forms/OvWRODuveKuvnDGF3