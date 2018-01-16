Эжвинский район подключился к сбору предложений по благоустройству общественных территорий

Точки сбора анкет установлены на базе администрации района (ул.Славы, 1) и Дома культуры бумажников (ул.Мира,10). Жителям района предложено выразить свои пожелания по первоочередному обустройству в 2018 году общественных пространств в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Для этого необходимо заполнить краткую анкету и опустить её в специальный ящик для сбора предложений.

Перечень территорий, предлагаемых на выбор для благоустройства в 2018 году в Эжвинском районе МО ГО «Сыктывкар»:

1. Слободская площадь. Озеленение, освещение, установка новых скамеек и урн;

2. Тротуар на спуске с улицы Мира до ул. Слободской. Замена асфальтового покрытия и установка перил для маломобильных групп;

3. Сквер вдоль дома по ул.Бумажников, 33;

4. Сквер за домом по ул.Мира, 4.

Предложения принимаются до 9 февраля. После завершения сбора предложений по каждой из выбранных общественных территорий подготовят дизайн-проекты. После этого 18 марта жители Эжвы и города определят рейтинговым голосованием приоритеты благоустройства общественных пространств. Планируется, что получившие наибольшую поддержку проекты, начнут реализовывать уже с 2018 года.

Напомним, аналогичный сбор предложений идёт в настоящий момент на территории всего МО ГО «Сыктывкар». Также мэрия Сыктывкара запустила он-лайн сбор предложений.