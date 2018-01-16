В Сыктывкаре наградили участников конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий города

Смотр-конкурс традиционно стартовал в конце 2017 года. Сегодня в мэрии города были подведены его итоги и награждены победители.

Среди муниципальных организаций Сыктывкара победителями конкурса стали Дом культуры п.Трехозерка, культурно-досуговый центр «Шудлун», Школа искусств, спортивная школа «Северная Олимпия», Реабилитационно-оздоровительный центр, Дворец творчества детей и учащейся молодёжи, Детский дом имени А. А. Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средние общеобразовательные школы Сыктывкара №№11,35, основная общеобразовательная школа № 34, прогимназия №81, детские сады №№ 44 и 104.

Среди коммерческих предприятий города были отмечены ООО «Весна» (ЦУМ «Сыктывкар») и акционерное общество «Сыктывкарский ЛВЗ».

Конкурсантов оценивали по таким критериям как творческий подход, красочность, композиционность, наличие световой новогодней атрибутики и украшений и другие.

Всего в конкурсе приняли участие около 80 организаций и предприятий города.

Представители администрации Эжвинского района также поблагодарили тех, кто лучше всех смог оформить фасад здания организации или предприятия и вручили им памятные призы и дипломы.

В частности, в номинации «Новогоднее оформление окон и балконов жилых домов среди населения» первой стала Елена Костина, 2 место заняла семья Пономаревых, 3 место - Наталья Бутикова. Гран-при в номинации была отмечена Татьяна Иванова.

В номинации «Новогоднее оформление зданий и сооружений среди коммерческих организаций» в тройку лидеров вошли АО «Монди СЛПК», магазин «Злата» и магазин «Ридер».

В номинации «Новогоднее оформление зданий и сооружений среди некоммерческих организаций» лидером стал культурно-досуговый центр «Шудлун», 2 место занял Реабилитационно-оздоровительный центр, 3 место - Сыктывкарский лесопромышленный техникум.

В целом на конкурс поступило более 30 работ, выполненных жителями и инициативными сотрудниками организаций и учреждений Эжвинского района.