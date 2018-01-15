Отключение ХВС 15.01.18 г. с 09:00 до 18:00 час. для врезки нового водопровода ПНД 160 и замены узла в колодце по адресу: ул. В. Чов 49.

Количество населения, у которых нарушены условия жизнедеятельности:

ОАО «Комитекс», ИК-1, ИК-25, СИЗО-1, Котельная В. Чов 82, Скотный Двор1, База ООО «Леском- дсп», Мазуто-Насосная, В. Чов - 15, 16, 17, 17/1, 17 «А», 18, 20, 21, 22, 23, 23/4, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 55/1, 56, 57, 58, 60, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 89, 95, 1-я Промышленная – 32, 78, 2-я Промышленная – 15, 38, 42, 44/2, 46, 72, 4-я Промышленная – 10, 11, 32, 58.

Машина с технической водой будет стоять возле дома В.Чов 62