В столице Коми к Крещению подготовят четыре купели

Так, в этом году для жителей Сыктывкара к Крещенским купаниям будут традиционно подготовлены купели: первая – на правом берегу реки Сысола слева от понтонного моста, связывающего заречные поселки с городом, вторая – в районе моста через реку Сысола, в сторону поселка Краснозатонский. Еще две купели будут оборудованы в Эжвинском районе Сыктывкара на реке Вычегда в районе лодочной станции и в поселке Нижний Чов.

В местах проведения Крещенских купаний запланирована заблаговременная расчистка подъездных путей и мест для стоянок автомобилей, установка леерных ограждений, а также на лед будут уложены деревянные трапы. Для комфорта жителей и гостей города будут организованы места для переодевания.

18 и 19 января в целях обеспечения безопасности во время Крещенских купаний возле купелей будут дежурить медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Божественная литургия начнется в Свято-Стефановском Кафедральном соборе в 8:00 часов, 19 января. В 10:40 от собора будет организован Крестный ход по маршруту ул. Свободы – ул. Кирова – ул. Кутузова по тротуарам, после чего верующие спустятся к купели на реке Сысола, где пройдет великое освящение воды. Неподалеку развернется полевая кухня с бесплатным чаем, а также торговля выпечкой.

В Эжвинском районе освящение воды состоится 18 января в 15:00 час. Желающие окунуться в проруби смогут сделать это сразу после обряда освящения 18 января и до 20:00 часов 19 января. На месте купания будут установлены палатки для переодевания, а также организована продажа горячего чая и выпечки. В честь православного праздника 18 января с 23.00 и 19 января с 08.00 в Эжвинском районе пройдет Богослужение, которое состоится в Свято – Преображенском Храме.