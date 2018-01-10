Мэрия Сыктывкара напоминает жителям города о правилах безопасного поведения вблизи водоёмов

В связи с стабильной теплой погодой лёд на водоёмах и реках в черте города остаётся тонким, а выход на ледовую поверхность становится крайне небезопасным. Для того, чтобы избежать несчастных случаев, администрация города призывает сыктывкарцев не рисковать жизнью и не выходить на непрочный лед на водоёмах.

Мэрия Сыктывкара также предлагает ознакомиться с памяткой поведения вблизи водных объектов в зимний период.

Особое внимание необходимо уделить детям, объяснить им, как опасен выход на тонкий лед, постараться не допускать этого, контролируя места их прогулок.

Помните, что переходить водоёмы нужно в тех местах, где оборудованы специальные ледовые (пешеходные или автомобильные) переправы. Безопасность движения по ним гарантирована.

Безопасным для перехода является прозрачный лёд голубоватого или зеленоватого оттенков, толщиной не менее 7 см. Лёд серый, жёлтый, матово-белый свидетельствует о непрочности покрытия.

При передвижении группы по льду, необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5–6 метров и быть готовым оказать помощь впереди идущему.

Если вы все-таки рискнули выйти на лед и провалились в холодную воду, не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Если вы стали свидетелем беды, вооружитесь любой длинной палкой, доской или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. Сообщите пострадавшему криком, что идете на помощь, – это придаст ему силы, уверенность и надежду. Ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигайтесь по направлению к полынье.

Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку. Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда пришли. Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконным материалом или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь: в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно вызвать Службу спасения по телефонам «01», «05», с мобильного телефона – «112».

Не стоит рисковать. Берегите себя и своих близких!