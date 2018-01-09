График продажи социальных проездных билетов на февраль 2018 года
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с 29.01.18 по 31.01.18
Кроме субботы и воскресенья
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ул. Лесозаводская, 15
Социально-оздоровительное отделение
тел.: 22-73-38
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Пн-Чт: с 9:00 до 17:30
Пт: с 9:00 до 16:00
*Обед: с 13:00 до 14:00
*Регламентируемые перерывы:
с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15
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Проезд автобусом
№1,7,23,25,26,46
Остановка
«Водобашня»
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с 25.01.18 по 01.02.18
Кроме субботы и воскресенья
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ул. Тентюковская, 103
Отделение дневного
пребывания №1
тел. 51-72-52
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Пн-Чт: с 9:00 до 17:30
Пт: с 9:00 до 16:00
*Обед: с 13:00 до 14:00
*Регламентируемые перерывы:
с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15
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Проезд автобусом
№3,4,17,15,44
Остановка
«Покровский бульвар»
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п. Краснозатонский,
ул. Белинского, 7
Отделение дневного пребывания №2
тел.: 23-62-19
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25.01.18, 31.01.18, 01.02.18
с 9:00 до 17:30
26.01.18
с 9:00 до 16:00
29.01.18, 30.01.18
с 14:00 до 17:30
*Обед: с 13:00 до 14:00
*Регламентируемые перерывы:
с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15
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Проезд автобусом
№23- Остановка
«ул. Ломоносова»,
№25 - Остановка
«ул. Трактовая»
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29.01.18 – п. Седкыркещ
(ул. Уральская, д. 17/1)
30.01.18 – п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13)
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С 9:00 до 12:00
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п. Нижний Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал №3
23-43-13
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31.01.18
с 12:00 до 18:00
*Регламентируемый перерыв:
с 15:00 до 15:15
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Проезд автобусом №18,54,12«э»
Остановка «Нижний Чов»
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Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализуются до 17 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц
с 7 числа текущего месяца)
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Ул. Бабушкина, 22
Администрация
МО ГО «Сыктывкар»
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Пн-Чт: с 9:00 до 17:30
Пт: с 9:00 до 16:00
(Ежедневно, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней)
*Обед с 12:00 до 13:00
*Регламентируемые перерывы:
с 10:30 до 10:45 и с 15:00 до 15:15
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Проезд автобусом №5,46,15
Остановка «Администрация»
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ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с многофункциональным центром «Мои документы»)
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Вт-Пт: с 9:30 до 18:00
Субб: с 10:00 до 16:00
(Ежедневно, кроме воскресенья, понедельника, выходных и праздничных дней)
*Обед: с 13:00 до 14:00
*Регламентируемые перерывы:
с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15
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Проезд автобусом
№1,15,17,24,28,36,54,
108
Остановка
«Рынок»
Стоимость городского проездного билета – 350 рублей, без ограничения количества поездок.
Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 350 руб.
Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездного билета каждого вида (п.3).
Основание: постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008