График продажи социальных проездных билетов на февраль 2018 года

09.01.2018   Сыктывкар

с 29.01.18 по 31.01.18

Кроме субботы и воскресенья

ул. Лесозаводская, 15

Социально-оздоровительное отделение

тел.: 22-73-38

Пн-Чт: с 9:00 до 17:30

Пт: с 9:00 до 16:00

 

*Обед: с 13:00 до 14:00

*Регламентируемые перерывы:

с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15

Проезд автобусом

№1,7,23,25,26,46

Остановка

«Водобашня»

с 25.01.18 по 01.02.18

Кроме субботы и воскресенья

ул. Тентюковская, 103

Отделение дневного

пребывания №1

тел. 51-72-52

 

Пн-Чт: с 9:00 до 17:30

Пт: с 9:00 до 16:00

 

*Обед: с 13:00 до 14:00

*Регламентируемые перерывы:

с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15

Проезд автобусом

№3,4,17,15,44

Остановка

«Покровский бульвар»

п. Краснозатонский,

ул. Белинского, 7

Отделение дневного пребывания №2

тел.: 23-62-19

25.01.18, 31.01.18, 01.02.18

с 9:00 до 17:30

 

26.01.18

с 9:00 до 16:00

 

29.01.18, 30.01.18

с 14:00 до 17:30

 

*Обед: с 13:00 до 14:00

*Регламентируемые перерывы:

с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15

Проезд автобусом

№23- Остановка

«ул. Ломоносова»,

№25 - Остановка

«ул. Трактовая»

29.01.18 – п. Седкыркещ

(ул. Уральская, д. 17/1)

30.01.18 – п.г.т. Максаковка

(ул. Лесная, 13)

 

С 9:00 до 12:00

 

п. Нижний Чов,

ул. Магистральная, 23

Библиотека-филиал №3

23-43-13

31.01.18

с 12:00 до 18:00

*Регламентируемый перерыв:

с 15:00 до 15:15

Проезд автобусом №18,54,12«э»

Остановка «Нижний Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализуются до 17 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц

с 7 числа текущего месяца)

Ул. Бабушкина, 22

Администрация

МО ГО «Сыктывкар»

 

 

 

Пн-Чт: с 9:00 до 17:30

Пт: с 9:00 до 16:00

(Ежедневно, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней)

 

*Обед с 12:00 до 13:00

*Регламентируемые перерывы:

с 10:30 до 10:45 и с 15:00 до 15:15

Проезд автобусом №5,46,15

Остановка «Администрация»

ул. Орджоникидзе, 50

«Центр ремёсел»

(рядом с многофункциональным центром «Мои документы»)

 

Вт-Пт: с 9:30 до 18:00

Субб: с 10:00 до 16:00

(Ежедневно, кроме воскресенья, понедельника, выходных и праздничных дней)

 

*Обед: с 13:00 до 14:00

*Регламентируемые перерывы:

с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15

Проезд автобусом

№1,15,17,24,28,36,54,

108

Остановка

«Рынок»

Стоимость городского проездного билета – 350 рублей, без ограничения количества поездок.

Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 350 руб.

Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездного билета каждого вида (п.3).

Основание: постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien