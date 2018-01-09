График продажи социальных проездных билетов на февраль 2018 года

с 29.01.18 по 31.01.18 Кроме субботы и воскресенья

ул. Лесозаводская, 15 Социально-оздоровительное отделение тел.: 22-73-38 Пн-Чт: с 9:00 до 17:30 Пт: с 9:00 до 16:00 *Обед: с 13:00 до 14:00 *Регламентируемые перерывы: с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15 Проезд автобусом №1,7,23,25,26,46 Остановка «Водобашня»

с 25.01.18 по 01.02.18 Кроме субботы и воскресенья

ул. Тентюковская, 103 Отделение дневного пребывания №1 тел. 51-72-52 Пн-Чт: с 9:00 до 17:30 Пт: с 9:00 до 16:00 *Обед: с 13:00 до 14:00 *Регламентируемые перерывы: с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15 Проезд автобусом №3,4,17,15,44 Остановка «Покровский бульвар»

п. Краснозатонский, ул. Белинского, 7 Отделение дневного пребывания №2 тел.: 23-62-19 25.01.18, 31.01.18, 01.02.18 с 9:00 до 17:30 26.01.18 с 9:00 до 16:00 29.01.18, 30.01.18 с 14:00 до 17:30 *Обед: с 13:00 до 14:00 *Регламентируемые перерывы: с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15 Проезд автобусом №23- Остановка «ул. Ломоносова», №25 - Остановка «ул. Трактовая»

29.01.18 – п. Седкыркещ (ул. Уральская, д. 17/1) 30.01.18 – п.г.т. Максаковка (ул. Лесная, 13) С 9:00 до 12:00

п. Нижний Чов, ул. Магистральная, 23 Библиотека-филиал №3 23-43-13 31.01.18 с 12:00 до 18:00 *Регламентируемый перерыв: с 15:00 до 15:15 Проезд автобусом №18,54,12«э» Остановка «Нижний Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализуются до 17 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц с 7 числа текущего месяца)

Ул. Бабушкина, 22 Администрация МО ГО «Сыктывкар» Пн-Чт: с 9:00 до 17:30 Пт: с 9:00 до 16:00 (Ежедневно, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней) *Обед с 12:00 до 13:00 *Регламентируемые перерывы: с 10:30 до 10:45 и с 15:00 до 15:15 Проезд автобусом №5,46,15 Остановка «Администрация»